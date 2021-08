Contra a central: 5,5 mil euros recolhidos para a providência cautelar

O movimento cívico Juntos pelo Cercal do Alentejo já recolheu 5.595 euros, via crowdfunding, entre 25 de julho e 4 de agosto. Valor que representa mais de metade do custo estimado para avançarem nos tribunais, contra a criação de uma central fotovoltaica na zona. "Reage-se pela providência cautelar, para a suspensão do ato administrativo: neste caso, a declaração de impacto ambiental", avança à SÁBADO Rui Amores, advogado que dá apoio jurídico à causa.



Os locais estão assustados com o que aí vem: 553.722 painéis solares, num projeto da Cercal Power SA do grupo alemão Aquila Capital. A central poderá produzir 596.000 MegaWatts anualmente. Caso se considere que uma família consuma 5 MegaWatts por ano, a central pode alimentar 119.200 habitações por ano. A área de implantação é de 816 hectares de terrenos hectares agrícolas férteis (o equivalente a igual número de campos de futebol), no concelho de Santiago do Cacém. Os mais velhos conformam-se, "porque acham que não há volta a dar", segundo o advogado. Por isso, o movimento foi dinamizado por pessoas na média dos 40 anos, que apesar de não residirem na vila têm lá casa de fim de semana ou investimentos. "São pessoas disponíveis para a luta. Pretende-se que o projeto não avance", diz.



Quem tem turismo rural teme que o mesmo fique comprometido pela paisagem deste programa energético, já que em vez da bucólica planície haverá painéis em redor (alguns a 50 metros das casas). Os agricultores também estão apreensivos com a impermeabilização do solo (limpeza das ervas e pedras) "que irá acelerar a desertificação", prevê Rui Amores.