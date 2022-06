O grande tabu do Avante!: os artistas que vão, os que não vão, e que eles dizem

Isto é o palco secundário?”, comentava-se no post com que a Festa do Avante! anunciou no Instagram os músicos que atuam este ano na Quinta da Atalaia. “Cartaz muito fraquinho”, opinava outro seguidor, enquanto na rede social ao lado, o Facebook, se lia: “Já vi cartazes bastante melhores em outros anos…” Também não faltaram emojis de corações fofinhos e elogios, com muitos “Viva o Avante!” e “Não há festa como esta!” à mistura, mas foi visível que as escolhas musicais dividem opiniões. Não pelos nomes que estão – Carminho, Júlio Resende, Fogo Fogo, Paulo Bragança e Pongo são alguns dos músicos em destaque no cartaz deste ano –, mas pelas ausências dos que costumam estar. O cartaz de 2022 propõe cerca de metade dos concertos das edições de 2020 e 2019.