O fim da advocacia, mesmo?

Vêm estas notas a propósito de um artigo de opinião do Carlos Rodrigues Lima com o título "O fim da advocacia" (Sábado, 17.05.2018). Conhecendo-o de algumas lides profissionais, diria que a sua opinião representa mais uma interrogação ou uma provocação do que propriamente uma conclusão.

Será que o exercício da advocacia em "grandes sociedades de advogados", daquelas com "managing partners", como refere o Carlos, implica o "fim" da advocacia enquanto profissão nobre ou faz perigar o papel essencial dos advogados na administração da justiça e até no desenvolvimento do direito e da sociedade?

Posso dar o testemunho de um jovem que iniciou o exercício da profissão, estagiando e aprendendo com o seu patrono num escritório de pequena dimensão, mas de muito saber e rectidão, e que, passado o tirocínio, fazia o seu caminho com os seus próprios clientes e colaborando com diversos colegas de profissão. Fruto do mais puro acaso, esse jovem viria a integrar uma grande sociedade, sendo hoje, menos jovem mas com muito orgulho, um dos seus sócios.

Pelo tempo e pelas nossas circunstâncias, todos nós já caímos na tentação da explicação fácil ou da demagogia. Também eu, fruto das minhas circunstâncias, tive uma imagem distorcida das "grandes sociedades de advogados". Hoje, conhecendo razoavelmente as várias realidades da advocacia, não posso deixar de discordar de uma certa imagem que vai perpassando sobre o que é exercer a advocacia em organizações de dimensão e complexidade relevantes.

A advocacia foi sempre um serviço nos vários sentidos da palavra: enquanto "acção ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho" ou enquanto "desempenho de uma actividade" e não é o facto de se prestar esse serviço de forma organizada, estruturada e complexificada que desafia a seriedade, o respeito pelas regras deontológicas e os interesses dos clientes.

Numa sociedade de advogados, pelo menos naquela em que exerço a profissão – e, estou certo, noutras com as quais vou lidando –, os eventuais conflitos, no sentido invocado no artigo, entre o interesse em "facturar" e o interesse em "defender o cliente" resolvem-se sempre a favor do cliente.

Prestar um serviço de qualidade é indissociável de defender os interesses do cliente, de acordo com a melhor técnica jurídica e com a melhor deontologia e, por isso, se o melhor para o cliente é acabar com o processo mais rápido, faz-se tudo para acabar o processo, facturando menos. E se o melhor para o cliente for a discrição, sai-se pela porta dos fundos do tribunal, evitando-se as televisões e não "aparecendo". Mas o problema suscitado no artigo em causa nem deve colocar-se. Mesmo numa visão estritamente economicista da advocacia, de que não partilho, para poderem ter sucesso e perseverar, os advogados e as sociedades de advogados só podem agir desta forma.

De igual modo, não é por se exercer a advocacia com recurso a critérios de gestão, de eficiência e de qualidade que se melindra a nobreza da profissão e se "proletarizam" os jovens advogados. Pelo contrário, na realidade que conheço, o investimento na formação técnica, humana e deontológica e o acompanhamento diário dos colegas mais jovens assegura, à uma, excelentes advogados e excelentes pessoas e, à outra, sustentabilidade à organização.

O prazer de advogar não diminui quando se exerce a profissão numa sociedade de advogados. Desde logo, pela oportunidade de trabalhar todos os dias em equipa – equipas formadas por excelentes advogados e por outros excelentes profissionais – e pela oportunidade de debater ideias diariamente com colegas de muito e diversificado saber, mas também pela oportunidade de poder ter tempo, recursos e ferramentas para estudar, pesquisar e investigar. No fundo, por se sentir que se tem mais condições para poder ir mais longe na defesa dos interesses de quem representamos e servimos.

Quanto ao número absoluto de vitórias em processos, lamento mas esse não é um critério para definir um bom advogado. Só ganha todos os processos o advogado que pode escolher os processos que patrocina. E os grandes advogados de certeza que não defendem todos os casos nem todas as pessoas, mas defendem igualmente, com a mesma paixão e o mesmo saber, todos clientes que aceitam, culpados ou inocentes, com ou sem razão.

Pessoas menos sérias ou que perderam noção do essencial haverá sempre, em todas as profissões e seja qual for a forma de organização que estas assumam. Mas fique descansado, Carlos. Os tempos mudaram, mas a advocacia está bem viva. A advocacia que preconiza não morreu e encontra-se em muitos advogados – uns que exercem individualmente, outros em pequenos escritórios e outros ainda em "grandes sociedades de advogados".