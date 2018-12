O exílio português de luxo do ditador Fulgêncio Baptista

A polícia bloqueou a passagem aos jornalistas. Ninguém conseguiu naquele 20 de Agosto de 1959 entrevistar o mais famoso dos passageiros que pelas 14h48 aterrara em Lisboa. Vinha no Super-Constellation, da companhia norte-americana Seabard Western, que partira de Ciudad Trujillo, na República Dominicana. O interesse dos repórteres nacionais e internacionais ressoaria horas mais tarde nas televisões e vespertinos dessa quinta -feira e nos diários dos dias seguintes, do México ao Paquistão ou à Tailândia: "Presidente de Cuba, Fulgêncio Baptista chegou ontem a Lisboa e vai fixar residência no Funchal", titulava o Diário de Notícias na primeira página. Vinha para um exílio de "luxo", escreveu o El Nacional, da Venezuela.Depois de uma fuga decidida nas primeiras horas da madrugada de 1 de Janeiro – quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, há 60 anos –, o ditador deposto passara umas primeiras semanas seguras na capital dominicana, até que o regime de Rafael Trujillo passou a "supervisionar as suas saídas" do Hotel Jaragua, em frente ao mar, para "passear todos os dias", e colocou os seus telefones "sob escuta", descreve à SÁBADO o filho Roberto "Bobby" Batista. "Ele passou meses de Inferno", diz, ao telefone, a partir de Nova Iorque. Mas não seria fácil encontrar outro destino.Acabaria por ser em Portugal, entre a Madeira e o Estoril. Destituído por Fidel Castro em Havana, faz 60 anos no dia 1, nada nesse momento fazia prever que o seu exílio fosse português. Mas foi.

