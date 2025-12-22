Sábado – Pense por si

Quem é Vítor Makoi, o homem da rede de tráfico humano na Cabeça Gorda?

Tomás Guerreiro 23:00

Agressões bárbaras, abusos sexuais e exploração. Este é o homem a quem o Ministério Público imputa diversos crimes contra centenas de imigrantes com a conivência de militares da GNR. Operação Safra Justa deteve 17 pessoas suspeitas de controlarem uma rede de tráfico humano com 500 imigrantes.

“A observar timorenses a trabalharem de borla....” Esta é uma das escutas em que Vítor Makoi, o alegado cabecilha da rede de tráfico humano desmantelada na operação Safra Justa, é apanhado a falar dos “funcionários”. Muitos deles dormiam na rua de Brito, casa 2A, fachada deslavada, nas traseiras do café Sol Nascente: 16 imigrantes pernoitaram ali durante meses em condições insalubres. Dividiam três quartos e uma cozinha, sem dinheiro, visto de trabalho, água quente ou camas. “Dormiam com os colchões no chão”, descreve a indiciação do Tribunal Central de Instrução Criminal.

