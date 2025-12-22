Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: afinal, a ministra da Justiça existe

SÁBADO
SÁBADO 23:00

E ainda a meia dúzia de gatos pingados, a ajudinha aos candidatos e les beaux esprits se rencontrent (na Madeira)

Bem ou mal, o Governo tem posto a andar leis e reformas em vários setores, da Educação ao Trabalho, da Imigração à Saúde. Da Justiça, bola, como dizia o outro. Basta ver o “currículo” da ministra no Diário da República Eletrónico, dominado apenas por nomeações e louvores. Finalmente, há dias, um ano e meio depois de assumir o cargo, Rita Júdice apresentou qualquer coisa parecida com uma reforma, no caso um pacote para combater a morosidade na Justiça e a violência doméstica. Coincidência, o seu gabinete enviou às redações um email a anunciar que a comunicação da ministra passava a ter três pessoas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Menu shortcuts

Indiscretos: afinal, a ministra da Justiça existe