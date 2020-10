A Organização Mundial de Saúde (OMS) chamou-lhe "o maior ensaio de controlo randomizado do mundo (…) que gerou evidências conclusivas". No seu relatório de 15 de outubro, a OMS diz que o ensaio Solidarity, que decorreu em 30 países, 405 hospitais e 11.266 doentes, entre 22 de março e 4 de outubro, concluiu que os quatro tratamentos para a Covid-19 testados (remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferões) demonstraram ter "pouco ou nenhum efeito na mortalidade em 28 dias ou no curso intra-hospitalar".



Ainda assim, o governo português parece apostar no benefício de um desses medicamentos, o remdesivir (que, por sinal, foi o mais testado no estudo da OMS: 2.750 doentes receberam-no). No dia 22, uma semana depois do relatório da OMS, o Ministério da Saúde (MS) anunciou a compra de cerca de 100 mil frascos de remdesivir a um custo unitário de €345. Total: €35 milhões.



Uma encomenda de monta atendendo a que, por exemplo, entre março e julho - ou seja, em cinco meses - apenas 133 doentes tinham sido tratados com remdesivir em Portugal. segundo balanço do Infarmed.





Quem produz o remdesivir é a Gilead, farmacêutica norte-americana com que a atual ministra da Saúde já se cruzou várias vezes no seu passado nas administrações hospitalares. A mais antiga ligação que a SÁBADO detetou remonta a 2014. quando Marta Temido era presidente da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).



A revista da APAH de dezembro (cuja capa era curiosamente protagonizada por Jorge Simões, marido de Marta Temido e na altura presidente da Entidade Reguladora da Saúde) falava de um estudo da Gilead com a Escola Nacional de Saúde Pública sobre o VIH/Sida, de que a APAH era comentadora. E ainda de um "Curso de Financiamento em Saúde", uma parceria da Gilead com a APAH.



No ano seguinte, em 2015, a APAH lançou o Prémio Margarida Bentes - Mérito em Administração Hospitalar, uma distinção que era patrocinada pela Gilead e que teve direito a cerimónia pública em Lisboa, com a presença de Marta Temido e de Vítor Papão, diretor-geral da farmacêutica em Portugal.



"Não apresentei despesas"

Em 2016, Marta Temido foi nomeada presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., cargo que ocupou durante dois anos. Em 2018, tornou-se subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e a Gilead convidou-a para ir a Évora.



A referência está na declaração de interesses de Marta Temido: "Participação a título pro bono, em ação de formação para profissionais Gilead". Através da assessoria de imprensa da ministra, foi-nos adiantado mais alguns dados. "Esta formação foi feita em setembro de 2018, em Évora, e foi subordinada ao tema: ‘Desafios do sistema de saúde português’. Foi pro bono por decisão da própria Marta Temido".



Após solicitarmos mais pormenores sobre esta formação dada a uma farmacêutica, a própria ministra respondeu à SÁBADO: "A deslocação a Évora foi em carro próprio, saindo e regressando de Lisboa na mesma manhã, visto que a minha vida pessoal e profissional o exigia. Não tive consumos e não apresentei despesas. Tratou-se de uma formação em sala durante uma manhã, com cerca de 20 participantes, ao que me recordo, quadros dirigentes. Mais pormenores não tenho de memória, mas será uma questão de contactar a Gilead a quem, de resto, poderá pedir o contrato de valor zero euros que me recordo de ter assinado para que houvesse total transparência."



A Gilead confirmou-nos estes dados, salientando que a apresentação ocorreu no dia 10 de setembro e que "teve a duração de 1h30m, seguido de um período de 30 minutos de perguntas e respostas. (…) dirigiu-se a um grupo com menos de 20 colaboradores, constituído essencialmente pela equipa técnica responsável pela área de estudos farmacoeconómicos e a alguns elementos da Direção da Gilead. (...) É pratica comum da Gilead e de várias empresas do sector da saúde, promoverem sessões de formação para os seus colaboradores, contando com a participação de peritos externos à companhia."







A SÁBADO voltou a questionar a ministra por escrito sobre o facto de ter ido a Évora dar uma formação gratuita a uma farmacêutica, uma das mais importantes do mundo e que tem uma forte implantação no mercado português, inclusive em vendas ao Estado (626 milhões de euros em 3.201 contratos) e em apoios financeiros a projetos de investigação em institutos e universidades públicas (através do Programa Gilead Génese).



Num segundo email, Marta Temido respondeu: "Olhe, meu caro, porque sou assim. Pela mesma razão que lhe liguei e lhe respondo. Porque é da minha maneira de ser. Também colaborei com a SÁBADO com uma coluna gratuitamente em tempos. Mas interprete como entender. Votos de bom trabalho." Mais tarde, a ministra contactou-nos para corrigir: "A colaboração foi com a Visão."