O estatuto dos profissionais da Cultura é bom para a Cultura?

A medida foi aprovada e o ministro vai ser ouvido no Parlamento hoje às 9h, mas os sindicatos mantêm-se contra um estatuto que dizem "legitimar a precariedade do setor".

Já entraram em vigor algumas das medidas do novo Estatuto dos Profissionais da Cultura, que estabelece regras específicas para os trabalhadores do setor em áreas como a celebração de contratos e o recebimento de subsídios. O novo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, será ouvido esta quarta-feira no Parlamento sobre a medida, que passa a funcionar a 100% a partir de 1 de outubro, mas há quem argumente que, além de não melhorar a vida destes profissionais, o estatuto vem contribuir para a manutenção dos mesmos em situações de precariedade.