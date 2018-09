O furacão Helene, localizado esta manhã a 2530 quilómetros a sul-sudoeste dos Açores, deverá atingir o arquipélago no sábado embora com intensidade reduzida e já na categoria de tempestade tropical, revelou hoje o IPMA.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o ciclone estava esta manhã a deslocar-se para oeste-noroeste a 22 quilómetros por hora, "devendo nos próximos dias a sua trajectória alterar-se para norte-noroeste".Nesse sentido, precisa o instituto, "existe a possibilidade" de os Açores sofrerem a "influência desta tempestade a partir do fim do dia de sábado".