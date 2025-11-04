Sábado – Pense por si

Portugal

O braço-direito de Bruno Mascarenhas na Venezuela

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 04 de novembro de 2025 às 23:00

Entre suspeitas de dívidas e corrupção, Luís Santos Alves, candidato do Chega em Lisboa e diretor de campanha, travou batalhas jurídicas para provar a inocência.

O nome de Luís Santos Alves, número três pelas listas do Chega à Câmara de Lisboa e diretor de campanha de Bruno Mascarenhas, vereador eleito do partido na capital, surgiu em vários processos na Venezuela. Desde o litígio por alegadas dívidas de dezenas de milhões para compra de imóveis, veículos e outros bens - onde ficou provado ser vítima de documentos falsos -, até ao processo de concessão à Teixeira Duarte, que culminou na retirada de uma concessão à construtora portuguesa que representou, o homem-forte de Bruno Mascarenhas confrontou-se com longas guerras legais para provar a sua inocência - o que acabou por acontecer.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Empresas Corrupção Crédito e dívida Acusação Bruno Mascarenhas Luís Alves Teixeira Duarte Venezuela La Guaira Porto África do Sul Jorge Hernandez Fernandez CHEGA
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

O braço-direito de Bruno Mascarenhas na Venezuela