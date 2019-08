Nunca faltaram tantos medicamentos nas farmácias de Portugal como em 2018. Esta é a conclusão de um estudo da Associação Nacional de Farmácias, que aponta que são as regiões mais desertificadas do país que mais sofrem: 9,3% dos doentes do distrito de Beja admitem já ter interrompido tratamentos por indisponibilidade de medicamentos nas farmácias. Infarmed diz que este "carece de validação" e aponta que se consumiram mais de quatro milhões de embalagens do que no ano anterior.

A sondagem, realizada em abril pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) e divulgada pelo jornal Público, indica que mais de metade (52%) dos doentes nacionais sentiram dificuldades para levar todos os fármacos prescritos no momento da compra. E aqui surge mais uma vez o distrito de Beja a liderar as queixas, com 68% dos inquiridos a admitirem complicações.

De acordo com os quase 23 mil utentes inquiridos pelo Cefar em mais de duas mil farmácias de todo o país, 5,5% das pessoas viram-se obrigadas a suspender tratamentos por falta de medicamentos. Em distritos do Interior do país, como Bragança ou Castelo Branco, a percentagem situa-se nos 7%. Mas em Lisboa e Porto é de 6%.

O diretor do Cefar, António Teixeira Rodrigues, reconhece ao Público que em meios rurais e zonas mais despovoadas o impacto da falta de medicamentos "é muito superior" e lembra que "muitas destas pessoas são obrigadas a ir aos centros de saúde para alterar as prescrições médicas", sobrecarregando o Serviço Nacional de Saúde.

Em reação, o Infarmed afirma ao jornal que a informação divulgada pela ANF "carece de validação" e lembrou que em 2018 "os portugueses consumiram mais quatro milhões de embalagens de medicamentos que no ano anterior", um total de 243 milhões, que demonstra "que a acessibilidade continua em níveis elevados".