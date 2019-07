doentes com esclerose múltipla, teve a sua comparticipação aprovada há mais de um mês pelo Infarmed. De acordo com o Público, o Estado vai suportar 37% do preço por embalagem e a Almirall, a empresa responsável pela comercialização na Europa, estima que o Sativex esteja no mercado português em setembro.

A lei da canábis medicinal entrou em vigor a 1 de fevereiro deste ano. Autoridade Nacional do Medicamento , o que significa que o vai poder ser vendido em farmácias de rua.Apesar de este fármaco estar autorizado em Portugal desde 2012, a empresa não tinha ainda avançado com o processo de comercialização. No entanto, o Sativex podia ser adquirido com um pedido de autorização especial.O custo de cada embalagem, atualmente, é de 475 euros mas é provável que uma redução do preço tenha sido negociada, escreve o jornal. Contudo, nem o Infarmed nem a farmacêutica adiantaram o valor para venda."Na avaliação económica, os valores custo-efetividade incrementais associados à introdução do medicamento Sativex no arsenal terapêutico, assim como os resultados do impacto orçamental, foram considerados aceitáveis, depois de negociadas melhores condições para o SNS, tendo em atenção as características específicas do medicamento e da doença em causa", explica o relatório público de avaliação de comparticipação.