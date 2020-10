Costa “despediu” presidente do Tribunal de Contas por telefone

mais votado PORTUGUÊS GENUÍNO*Há 30 minutos

Sr. Primeiro Ministro,

Estamos habituados enquanto homens, a toda a demonstração do nosso descontentamento de procedimento de A,B, ou C.

Mas , de todo torna-se inadmissível, que V. Excia., tenha tido uma atitude, pouca dignificante com o cargo que ocupa na politica portuguesa. É inadmissível, a ser verdade, a sua petulância, direi mesmo a sua arrogância, de ter tido, porque não dizê-lo, de despedir quem quer que seja, pelas condições menos favoráveis que a comunicabilidade de hoje, permite. Isso demonstra além dos adjectivos atrás mencionadas, o seu mau feitio, que todos os portugueses não tolerarão nas próximas eleições. Perguntar-se-á depois disto se na realidade o Sr., pertencerá a um movimento de esquerda ou de uma direita radical, com atitudes desusadas e confrangedoras, mais próprias de um DITADOR, do que alguém que se diz SOCIALISTA.

Sr. Primeiro Ministro vá com calma, porque o que hoje reluz , amanhã pode ter a lampada fundida. Essa "Falta de Cortesia" é unicamente "DEPLORÁVEL"