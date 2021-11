No Estado pode levar-se 500 dias para pagar a fornecedores e a pandemia agravou tudo

Esta é mais uma consequência da pandemia: os Serviços de Ação Social da Universidade de Évora e do Politécnico de Leiria entraram na lista dos organismos públicos com prazos médios de pagamento superiores a 60 dias, segundo os dados agora revelados pela Direção Geral do Orçamento (DGO). Em Leiria, os fornecedores estavam, no 3.º trimestre deste ano, a ser ressarcidos ao final de 94 dias; em Évora, em 71 dias.



Ambos estão ainda assim longe dos prazos médios de mais de dois anos (746 dias no 3.º trimestre de 2021) registados pela Gestão Administrativa Financeira da Cultura (ver abaixo a justificação) ou dos 524 dias da direção-geral da Administração e Emprego Público. Mas com a perda de receitas próprias exigem resposta do Governo para cumprirem os prazos de pagamento.

Salários em risco

"Devido à pandemia, os Serviços de Ação Social [SAS] da Universidade de Évora registaram uma redução drástica nas receitas, sobretudo justificada pela ausência de aulas e eventos presenciais. O fornecimento de refeições, alojamento, serviço de coffee breaks, entre outros relacionados com serviços de catering, foram incomparavelmente inferiores a anos transatos, reduzindo significativamente as receitas próprias", justifica fonte oficial daquela universidade.