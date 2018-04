O IPMA prevê que os nevões vão começar pelas 21h00 deste domingo no Interior.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs este domingo sob alerta amarelo 12 distritos do Continente, devido a previsões de queda de neve e à agitação Marítima.



No litoral, as zonas costeiras dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro deverão ser atingidas por ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura. A agitação marítima acentuada deverá ter início pelas 18h00 deste domingo e prolongar-se até à madrugada de terça-feira.



No Interior do Continente, está prevista queda de neve acima dos 800 a 1000 metros de altitude nos distritos de Viseu, Guarda. O IPMA prevê que os nevões vão começar pelas 21h00 deste domingo e deverão continuar até por volta das 12h00 de segunda-feira.



Ondas de 11 metros põe Madeira em alerta laranja Na Madeira, as condições de mar na costa norte da Madeira e Porto Santo levam as autoridades a decretar o alerta laranja. São esperadas vagas que podem atingir os 11 metros de altura, a partir da manhã de segunda-feira.



Já a partir deste domingo, são esperadas rajadas de vento de 75 km/h, que podem chegar aos 95 km/h nas zonas mais altas da Madeira.