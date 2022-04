Viver em zonas desfavorecidas aumenta o risco de morte

Estudo foi levado a cabo pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e tinha como objetivo perceber se as desigualdades sociais podem conduzir a desigualdades na área da saúde.

As pessoas que residem em locais desfavorecidos têm maior risco de morte, principalmente os indivíduos que apresentam contextos socioeconómicos mais pobres. A conclusão foi publicada num estudo financiado pela Comissão Europeia, no projeto europeu Lifepath, levado a cabo pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).