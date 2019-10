Nenhum doente do SNS foi operado no Hospital das Forças Armadas apesar de acordo

Nenhum doente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi enviado para cirurgia nos polos de Lisboa e Porto do Hospital das Forças Armadas (HFAR), apesar de ter entrado em vigor um acordo para que os doentes do SNS fossem operados no hospital militar.

O acordo foi assinado em 2018 pelos Ministérios da Saúde e da Defesa, de modo a reduzir as listas de espera para cirurgia. Apesar de se encontrar em vigor desde julho de 2018, nenhum doente do SNS foi enviado para cirurgia.

O Ministério da Saúde não respondeu ao Jornal de Notícias, mas a Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Vale do Tejo (ARSLVT) indica que não existe acordo de convenção entre o HFAR e o SNS, de modo a que os doentes sejam operados no hospital.