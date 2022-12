Nélson Silva. Ele quer mudar o PAN

Nélson Silva tem currículo como realizador de cinema e televisão e quer ajudar a mudar o guião do PAN. Depois de o desaire nas legislativas o ter deixado fora do parlamento, juntou-se a um "movimento orgânico" que, pelas suas contas, tem "40 a 60 pessoas ativas" e muitos apoiantes dispostos a ser uma alternativa a Inês Sousa Real. Querem um partido menos monotemático nas questões do bem-estar animal e mais concentrado na ecologia e no combate à corrupção.