Afonso Dias foi condenado a três anos de prisão pelo rapto de Rui Pedro. Acabado o período de liberdade condicional, garante ter sido alvo de uma "grande injustiça".

Afonso Dias era motorista de camiões TIR e foi condenado a três anos de prisão pelo rapto de Rui Pedro, há 20 anos, em Lousada. Terminou esta segunda-feira o período de liberdade condicional a que estava sujeito há um ano. Continua a defender a sua inocência e assegura ter sido alvo de "grande injustiça".





Afonso Dias recebeu o benefício de liberdade condicional há um ano depois de ter sido condenado a três anos de prisão pelo Tribunal de Relação do Porto pelo rapto de Rui Pedro. A 29 de Março de 2017 recebeu a possibilidade de passar para regime de liberdade condicional, após cumprir dois terços da pena. Em entrevista ao Jornal de Notícias (JN), Afonso Dias diz que sempre se sentiu "um homem verdadeiramente livre, porque nunca" deveu "nada a ninguém", considerando mesmo que todo o processo não passou de "uma grande injustiça".



"Sou amado pelas pessoas de Lousada. As pessoas que estão a ser culpadas são a família do Rui Pedro pelo que me fizeram a mim. Fui uma vítima neste processo. Aliás, eu e o Rui Pedro fomos as duas vítimas", disse o homem ao JN, lembrando que saído da prisão teve trabalho e amigos à sua espera em Lousada. "As pessoas já perceberam que nada tive a ver com o desaparecimento. Se eu fosse culpado, não conseguia viver em Lousada e ninguém gostava de mim", diz o homem.



Mas confessa sentir "um bocadinho de revolta" por aquilo que a família da criança lhe terá feito.

Afonso Dias confessa também não ter nenhuma teoria sobre o desaparecimento da criança e considera que o caso apenas conseguiu o mediatismo que conseguiu por os "pais de Rui Pedro" terem "posses" e ainda que a testemunha que o terá reconhecido com a criança só o terá identificado por "motivos financeiros".



O motorista de camiões confessou ainda que os dias na cadeia "foram maus" e que teve uma depressão, apesar de nunca ter sido agredido, afirmando mesmo ter sido sempre "bem tratado pelos outros reclusos". O motorista aproveitou mesmo o tempo em que esteve encarcerado e terminar o 12.º ano.



O arguido, camionista de profissão, fora absolvido em primeira instância pelo Tribunal de Lousada, mas depois condenado pela Relação do Porto e pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ). A defesa ainda recorreu para o Tribunal Constitucional (TC), que recusou o recurso.



Rui Pedro desapareceu da Lousada a 4 de Março de 1998 quando tinha 11 anos e, duas décadas depois, o seu paradeiro continua desconhecido.