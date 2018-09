Nas imagens surge um homem, cujo aspecto tem semelhanças com os retratos-robô de menino que desapareceu.

A família de Rui Pedro, que foi visto pela última vez aos 11 anos, em Lousada, no dia 4 de Março de 1998, enviou para as autoridades um vídeo que está a circular nas redes sociais. Nas imagens surge um homem, cujo aspecto tem semelhanças com os retratos-robô de Rui Pedro.



O homem que aparece no vídeo diz ter 30 anos e ser "nascido e criado em Almada". A filmagem foi rapidamente partilhada nas redes sociais e muitos dão conta dessa semelhança.



A família de Rui Pedro recebeu também inúmeras mensagens. "O vídeo já foi enviado para as autoridades e está a ser analisado", escreveu nas redes sociais, Carina Mendonça, irmã de Rui Pedro.



Pelo rapto do menino, Afonso Dias cumpriu três anos de cadeia, tendo sido já libertado.