Mustafá e adeptos do Benfica trocam insultos na praia da Fonte da Telha

Nuno Mendes, conhecido pela alcunha de "Mustafá", chefe da claque do Sporting Juventude Leonina, esteve envolvido na sexta-feira à tarde numa troca de insultos com adeptos do Benfica. A desordem ocorreu na praia da Fonte da Telha, em Almada. O advogado de Mustafá, que recorde-se foi recentemente absolvido no processo da invasão à academia leonina de Alcochete, explicou ao Correio da Manhã que o seu cliente se estava a deslocar para a praia da Fonte da Telha, com um grupo de amigos, quando foi provocado.





