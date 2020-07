Padre revoltado com quarentena confessa que até jantou com infetado com Covid-19

O padre de Dornelas, Figueiredo, Paredes Secas e Vilela, no concelho de Amares, suspendeu as eucaristias depois de ter sido obrigado a permanecer em quarentena por ter jantado com uma pessoa que testou positivo à Covid-19. No Facebook, o padre critica o isolamento ao qual foi forçado e acusa as autoridades de saúde de "enjaular" as pessoas.





Ao terminar – espero eu – a quarentena, partilho a minha reflexão sobre o modo como somos tratados pelas Autoridades de Saúde: ou nos julgam verdadeiros animais e, por isso, é melhor enjaular-nos a todos, ou seguem cegamente ordens dos governantes, bem mais preocupados com os louros a colher da pandemia que em cuidar da vida e saúde dos cidadãos", escreveu.







O sacerdote, que n

o passado dia 27 de junho jantou com um amigo que acusou positivo à Covid-19, dirigiu-se ao hospital para fazer o teste após ter conhecimento da infeção."No dia 27 de junho (sábado) jantei próximo de um amigo que acusou positivo para o COVID-19. No dia 29 (segunda-feira), ao tomar conhecimento, dirigi-me imediatamente ao Hospital para fazer o teste (à minha custa) no sentido de perceber se fui eu o responsável (podia estar infetado) e não pôr em risco a vida de alguém das minhas comunidades. Ao final do dia, por volta das 22h30, recebi o resultado: NEGATIVO", contou.

Apesar de o teste ter dado negativo, o padre foi contactado pela delegação de saúde local, que lhe disse para cumprir um período de isolamento profilático entre 29 de junho e 12 de julho. "No dia 3 de julho enviei um e-mail à Delegada de Saúde no sentido de corrigir as datas do período de confinamento, uma vez que, segundo as orientações da DGS, a quarentena deve começar a contar a partir do dia que estive em contacto com a pessoa testada positivo, ou seja, no dia 27 de junho. Até ao momento não obtive qualquer resposta. Talvez esteja de férias...", prosseguiu.







"É fácil, para quem detém o poder, mandar enjaular. Não me parece digno tratar as pessoas como animais perigosos que, à solta, podem morder", criticou.



"Afinal, qual seria o risco de fazer uma caminhada, dar uma volta de bicicleta, visitar a minha mãe (mantendo-me à distância como o faço desde Março) ou até mesmo descer à Igreja para celebrar sozinho? Dizem por aí que muitas pessoas estão a ficar afetadas psicologicamente com a pandemia. Não tenho dúvidas disso. E a culpa principal/maior, também já o venho a dizer há muito, não é do COVID-19", concluiu.



Numa outra publicação, o padre criticou os jornalistas que "acabam por reproduzir de modo inquinado (má-fé ou ignorância?)" as suas publicações naquela rede social. "Pelos vistos não leem ou não sabem/podem ler os textos e difundem os seus sentimentos (pareceres) próprios suportados em frases soltas, descontextualizadas. Títulos bombásticos para atrair raia miúda", escreveu, falando em "abutres dos comentários" que dão "palpites, lições de moral" e que põem em causa o seu "bom nome".