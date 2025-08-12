Museus e monumentos nacionais com entradas gratuitas hoje para jovens entre 12 e 29

Iniciativa visa incentivar o acesso dos jovens ao património e à cultura.
A entrada nos museus e monumentos nacionais é hoje gratuita para todos os visitantes entre os 12 e os 29 anos, em celebração do Dia Internacional da Juventude, segundo a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP).
Sérgio Lemos
A iniciativa visa incentivar o acesso dos jovens ao património e à cultura, proporcionando uma oportunidade de contacto direto com alguns dos espaços emblemáticos da história e identidade portuguesas, indica aquele organismo do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto no seu 'site'.
A MMP gere atualmente 37 museus e monumentos espalhados por 21 cidades e vilas, de norte a sul do país, entre eles alguns classificados como Património Mundial pela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), nomeadamente o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, em Lisboa, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça e o Convento de Cristo, em Tomar.
Na capital, os jovens poderão ainda visitar gratuitamente, entre outros, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu Nacional dos Coches, o Museu Nacional de Arqueologia, ou o Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado.
Fora de Lisboa, terão também entrada gratuita, entre outros, o Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra, o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, o Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, o Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães, ou o Museu do Abade de Baçal, em Bragança.
A rede tutelada pela MMP inclui também palácios com grande valor histórico e patrimonial, como o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Palácio Nacional de Mafra, o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, e o Palácio dos Biscainhos, em Braga.
Segundo a MMP, esta ação visa "reforçar o papel da rede de museus e monumentos como recurso cultural e educativo, promovendo o conhecimento, a fruição e a valorização do património nacional junto das gerações mais jovens".
Os espaços abrangidos oferecem uma diversidade de experiências que vão da arte antiga à contemporânea, da arqueologia à etnologia, da azulejaria à arquitetura monumental e à história militar e política.
O Dia Internacional da Juventude, assinalado anualmente a 12 de agosto, foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1999, com o objetivo de chamar a atenção para os desafios e o potencial das novas gerações.
