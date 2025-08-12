Sábado – Pense por si

Portugal

Praia da Nazaré com banhos interditos devido a problemas na conduta de saneamento

Lusa 12 de agosto de 2025 às 15:01
As mais lidas

Incidente foi motivado por uma escorrência de efluentes com duração aproximada de uma hora e meia.

A Capitania do Porto da Nazaré determinou a interdição de banhos na praia da Nazaré, como medida preventiva, na sequência de uma escorrência de efluentes, informou esta terça-feira a Câmara Municipal local.

Carlos Barroso

A medida foi tomada, segundo a autarquia da Nazaré, no distrito de Leiria, na sequência da "deteção de uma obstrução na conduta de saneamento, junto à Praça Manuel Arriaga", que determinou "a interdição de banhos na Praia da Nazaré, na zona norte, como medida preventiva".

Em comunicado, a autarquia explicou que o incidente foi motivado por uma escorrência de efluentes com duração aproximada de uma hora e meia.

O problema foi "imediatamente comunicado às entidades competentes" e desencadeadas, "de forma célere, as ações necessárias para resolução da situação e minimização de eventuais impactos", esclareceu a autarquia em comunicado.

De acordo com a Câmara Municipal, foram recolhidas amostras de água para análise, encontrando-se o município a aguardar os resultados, que deverão ser emitidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge durante o dia de quarta-feira.

Esta é segunda interdição da praia a banhos desde o início do mês, depois de na primeira sexta-feira de agosto os banhos terem sido proibidos devido a uma falha técnica que originou uma descarga nos esgotos pluviais e maus cheiros.

A proibição foi levantada na noite de sábado, depois de conhecido o resultado nas análises feitas à água, mas pelo menos 116 pessoas foram assistidas na Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria com sintomas relacionados com a contaminação da água.

Segundo a ULS foram assistidas 72 crianças e jovens e 44 adultos, cujos sintomas apresentados se prendiam especialmente com vómitos, náuseas e diarreia.

Portugal conta com 59 praias Zero Poluição, mais cinco do que no ano passado
Leia Também

Portugal conta com 59 praias Zero Poluição, mais cinco do que no ano passado

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Saúde Nazaré Leiria Instituto Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Praia da Nazaré com banhos interditos devido a problemas na conduta de saneamento