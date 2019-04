Município abre concursos para exploração dos mercados de Oeiras e Linda-a-Velha

A Câmara Municipal de Oeiras, presidida por Isaltino Morais, pretende a "requalificação e reabilitação" dos dois espaços.

A Câmara Municipal de Oeiras abriu, esta segunda-feira, dois concursos públicos para a exploração dos mercados de Oeiras e Linda-a-Velha, com vista à "requalificação e reabilitação" destes dois espaços.

De acordo com os documentos publicados em Diário da República, o objetivo da autarquia presidida por Isaltino Morais é o "desenvolvimento de atividades ou exploração de serviços", "com vista à dinamização económica, social e cultural do Mercado de Oeiras e do centro da Vila de Oeiras" e "do Mercado Municipal e do centro de Linda-a-Velha".

Os contratos, sem qualquer preço base indicado e com um prazo de execução de 30 anos, são referentes ao Edifício do Mercado Municipal de Oeiras, situado no Largo 5 de outubro, nº 3, em Oeiras, e à parte delimitada do edifício do Mercado Municipal de Linda-a-Velha, situada no Largo do Mercado, em Linda-a-Velha.

O prazo para a apresentação de propostas para ambos os concursos é até ao dia 8 de julho deste ano.