Mulheres de autarcas de Viseu em empregos dirigidos por maridos

Em Outubro de 2017, Jorge Sobrado, adjunto do presidente de câmara de Viseu desde 2013, foi eleito vereador e assumiu os pelouros de Cultura, Turismo Património e Marketing Territorial. E Bárbara Sobrado foi designada coordenadora da Viseu Marca, associação gerida pelo marido desde 2016, e que é uma das principais máquinas de eventos do concelho., a autarquia nega qualquer nepotismo e incompatibilidade: "A contratação [de Bárbara Sobrado] foi realizada pelo então presidente da Viseu Marca, João Cotta e pelos diretores Olavo Sousa e Luís Abrantes, sem qualquer interferência ou participação do vereador (que não integrava à data os órgãos sociais)." E acrescenta: "Bárbara Sobrado era já colaboradora da empresa municipal Expovis desde outubro de 2013" – o mesmo mês e ano em que Jorge Sobrado foi escolhido para adjunto da presidência de Viseu.Já Cristina Almeida Henriques, casada com o presidente da câmara de Viseu, é assessora jurídica da Viseu Marca, detida em 48% pela autarquia liderada pelo marido. Até presidiu ao júri de contratação. Prestou serviços à extinta Expovis, em 49% detida pela Associação Empresarial do Distrito de Viseu, quando era liderada pelo marido. Em sua defesa, fonte oficial da autarquia nega ilegalidades e diz que 20 anos antes de o marido presidir à câmara já Cristina Almeida Henriques trabalhava.