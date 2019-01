A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve na madrugada desta quinta-feira a mulher suspeita de tentar matar o companheiro, durante a tarde desta quarta-feira, em Porto de Mós.

O dono do antigo bar Lagar do Marco, em Cabeça Veada, Porto de Mós, foi esta quarta-feira ferido a tiro e com uma pedra pela companheira, que fugiu e estava a ser procurada pelas autoridades,A investigação está a cargo da PJ de Leiria. António Manuel Santos, 54 anos, sofreu ferimentos graves num ombro, num braço, no peito e na cabeça, estando internado no Hospital de Santo André, em Leiria.Mesmo ferido e ensanguentado, foi para a beira da estrada pedir ajuda. A agressora, Ana Mira, de 40 anos, fugiu no carro da vítima. O casal tem um filho de 8 anos e terá dificuldades financeiras.