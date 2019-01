Ana Mira, a mulher que baleou o marido com três tiros e o agrediu com uma pedra em Porto de Mós foi esta sexta colocada em prisão preventiva.

A mulher foi ouvida esta sexta-feira no tribunal de Leiria, depois de ter sdo detida na quinta-feira, quando se preparava para apanhar um comboio para Madrid.



O juiz de instrução entendeu que Ana Mira fica sujeita à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Entretanto, o marido apresenta francas melhorias e já recuperou a consciência no hospital.