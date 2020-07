Mulher morre em acidente de automóvel em Penamacor

Uma mulher com cerca de 30 anos morreu hoje, no concelho de Penamacor, na sequência do despiste de uma viatura ligeira, informou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O acidente verificou-se, pouco antes das 17:30, na estrada que liga as localidades de Meimão e Meimoa, naquele município do distrito de Castelo Branco, disse a fonte do CDOS à agência Lusa.

"O óbito foi confirmado no local", adiantou.

Estiveram no local do acidente meios dos Bombeiros Voluntários de Penamacor, Hospital da Covilhã, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com uma equipa de apoio psicossocial.