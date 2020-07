Levar o carro para a inspeção sujo pode dar direito a chumbo

Os carros que cheguem à inspeção com "condições de limpeza que prejudiquem as observações" devem ser chumbados, revela um documento do Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMT) publicado esta sexta-feira em Diário da República. As regras entram em vigor a partir de novembro.O documento aprovado pelo IMT refere que "o veículo deve ser reprovado e o inspetor deve descrever na ficha de inspeção a não realização dos ensaios e verificações correspondentes à inspeção por não existirem condições de limpeza". A falta de limpeza dentro do automóvel passa a poder ser então considerada como uma falha no veículo, a partir de 1 de novembro.Nas inspeções vão ainda ser detetas as alterações no conta-quilómetros de veículos usados entre inspeções passam a ter ser registadas.O comunicado refere ainda que cabe aos inspetores uma maior precisão relativamente a todos os anexos com a listagem de vistorias que são obrigatórias fazer e que passam pelos travões; direção; vidros e faróis; eixos, rodas e pneus; e as emissões de gases.