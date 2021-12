Alguns moradores protestam contra as novas construções. Investigador da história local alerta que há outros problemas mais prioritários.

Estrangeiros investem na Cova do Vapor: "Comunidade transformou-se numa selva"



Desde que se tornou um bairro da moda, com filmagens de filmes, de modelos, de novelas, um grande prémio de motonáutica e visitas de gente de fora, que o lugar castiço e típico da Cova do Vapor (Trafaria) enfrenta um dos maiores desafios da sua história. A compra de imóveis em dinheiro vivo por estrangeiros que não se importam com a clandestinidade dos mesmos criou um mau ambiente entre moradores. Uns ganham e outros não.



Se Rogério Baptista, presidente da Associação de Moradores, não quis comentar a situação à SÁBADO, Virgílio Oliveira, vice-presidente, coloca o dedo na ferida: "Uma comunidade unida e solidária foi transformada numa selva. Ninguém respeita ninguém."



Virgílio Oliveira afirma que nada tem contra os estrangeiros (holandeses, franceses, italianos, na maioria) mas queixa-se que ninguém ajuda a Associação de Moradores. "Já aqui temos um hostel, vem para aqui tudo e mais alguma coisa fazer negócio."