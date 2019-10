Já foi identificada a mulher do diplomata norte-americano que deixou o Reino Unido depois de ter estado envolvida num acidente fatal com um jovem britânico, em agosto deste ano. Anne Sacoolas, de 42 anos, embateu de frente contra uma mota onde seguia Harry Dunn, de 19.Sacoolas seguia, alegadamente, na faixa da estrada errada enquanto seguia numa estrada perto de Northamptonshire, a 27 de agosto. Depois do acidente, terá saído do veículo e assumido a culpa, mas quando no dia seguinte a polícia se dirigiu até à sua casa para informar que o jovem tinha morrido no hospital, entraram em campo os advogados e elementos da embaixada norte-americana.Apesar de ter dito que iria manter-se no país ao longo da investigação, Sacoolas acabou por abandonar o Reino Unido, aproveitando o seu estatuto de imunidade diplomática.O diplomata, a sua mulher e os três filhos do casal tinham chegado ao Reino Unido há menos de um mês quando se deu o acidente fatal.A procuradoria de Northamptonshire pediu que a mulher abdicasse da sua imunidade diplomática "de forma a que pudesse ser posto em prática o processo da justiça". Mas o pedido foi indeferido, levantando grande indignação entre os britânicos, principalmente para os pais do jovem Dunn.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já disse que iria falar com o embaixador norte-americano - admitindo mesmo recorrer ao presidente dos EUA, Donald Trump - sobre o tema. "Não acho que seja correto usar a imunidade diplomática para este tipo de casos", disse o primeiro-ministro. "Se não conseguirmos tratar disto com o embaixador, claro que vou levar o tema, pessoalmente, para a Casa Branca", completou."Ficámos satisfeitos por o primeiro-ministro se ter dedicado a ajudar-nos e ter nomeado a suspeita", disse a família Dunn.A mulher levava o filho de 12 anos no lugar do passageiro, de acordo com a imprensa inglesa.De acordo com a convenção de Viena de 1961, os diplomatas e a sua família estão imunes ao julgamento no país que os recebe. Em declarações à CNN, o Departamento de Estado dos EUA disse que o estatuto de imunidade diplomática raramente é abdicado.