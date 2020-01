Sergio Frade, gestor do Crédito Agrícola e membro da equipa de Licínio Pina , participou na reunião onde se aprovou a venda de um imóvel do banco a uma empresa gerida pela sua mãe, Gracinda Raposo. A operação, avançada pelo Público , foi sinalizada pela consultora EY, que considerou que isto não deveria ter acontecido, no entanto o Banco de Portugal não encontrou conflito de interesses.