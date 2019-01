O Ministério Público intentou uma ação contra a Câmara do Porto, requerendo a nulidade dos atos praticados no âmbito da polémica construção junto à escarpa da Arrábida.O Ministério Público entregou, esta semana, no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto uma acção pedindo a nulidade dos despachos de homologação dos pedidos de informação prévia que foram aprovados entre 2009 e 2018, avança o jornal Público.O Ministério Público entende houve violação do artigo 68.º, alínea c) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

Administração dos Portos do Douro e Leixões havia denunciado a Autarquia junto do Ministério Público, considerando que cometeu uma "ilegalidade grave" ao autorizar os licenciamentos de dois empreendimentos urbanísticos sem a ter consultado, uma vez que os terrenos em causa estão em área de domínio público hídrico.