MP investiga morte de grávida após tentativa de parto em casa

O Ministério Público e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a investigar a morte da cantora suíça Nadia Zund, uma grávida de 33 anos que morreu em setembro após tentativa de parto em casa. De acordo com o Público, a mulher cujo nome artístico era Nama Ray recebeu assistência de um homem que se apresentou como "um profissional de saúde" e dirigiu-se às urgências da Maternidade Alfredo da Costa na noite de 31 de agosto após descida da frequência cardíaca do feto. Ao jornal, a IGAS indica que foi instaurado "um processo de natureza disciplinar, um inquérito cuja instrução está a decorrer no domínio da sua intervenção oficiosa".





Grávida de 42 semanas - tempo de gestação mais avançado que o máximo permitido em Portugal -, Nadia deu à luz uma menina, mas sofreu forte hemorragia e entrou em paragem cardiorrespiratória. O semanário Expresso indica que a mulher, que estava de passagem por Lisboa, foi ainda transferida em coma para o Hospital Curry Cabral, onde viria a morrer devido a uma segunda paragem cardíaca.No passado ano, nasceram 608 bebés em residências, uma subida de 40 em relação a 2017 de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística apontados pelo Expresso. Estes representam apenas 1% do total de partos e cerca de seis mil crianças nascidas em casas de Portugal nos últimos dez anos.Uma semana depois do incidente, o marido de Nadia Zund, Benjamin, confirmou a sua morte na página oficial da cantora: "A minha mulher faleceu enquanto dava à luz a nossa linda bebé. A única coisa que me faz continuar agora é saber que as coisas acontecem por uma razão e a sua morte não foi em vão. Estou a receber tanta ajuda, amor e apoio nestas horas que quero passar tudo ao próximo. Não sei como. Neste momento, é tudo apenas uma visão. Vamos devagar, hora a hora, dia a dia. Podemos fazer isso juntos", escreveu no Facebook a 8 de setembro.