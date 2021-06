Movimento Zero não pediu parecer à DGS para realizar manifestação

Direção-Geral da Saúde confirma que não foi feito qualquer pedido para avaliar as condições em que a manifestação organizada pelo Movimento Zero ia decorrer. Este pedido não é, no entanto, obrigatório para que protesto se realize.

Ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, com a Marcha do Orgulho LGBTI+, que foi cancelada pela organização depois de conhecido o parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Movimento Zero não pediu qualquer parecer para saber se estavam a ser cumpridas as medidas de segurança em contexto de pandemia. À SÁBADO, fonte da DGS confirmou que não chegou nenhum pedido para que as autoridades de saúde avaliassem a manifestação que decorreu à frente da Assembleia da República, na segunda-feira, com centenas de participantes, entre agentes da PSP e militares da GNR.