O movimento de apoio aos migrantes Seebrücke já mobilizou mais de 100 mil pessoas em 120 cidades europeias e chega este sábado a Lisboa, para defender o direito de acolhimento e desembarque seguro para quem atravessa o Mediterrâneo.O movimento, de origem alemã, é recente — começou a ganhar forma após os navios de ONG ligadas ao resgate humanitário ficarem retidos nos portos de Malta — e tem vindo a crescer, de acordo com um activista e organizador de um dos protestos realizados em Berlim, Nicolay Büttner."Organizámos protestos em mais de 120 cidades em toda a Europa", incluindo Lesbos e Atenas (Grécia), Zurique (Suíça), Amesterdão (Holanda), Edimburgo e Bristol (Reino Unido) ou Katowice (Polónia), além de várias cidades alemãs, "e mobilizámos mais de 100.000 pessoas nos últimos dois meses", disse, considerando que os números mostram que o movimento "cresce, de dia para dia"."Construam pontes, não muros: pessoas antes das fronteiras" é o mote do protesto que está a ser convocado via Facebook e está marcado para sábado, às 20h00, no Rossio (Lisboa).A ideia do Seebrücke, que significa Ponte Marítima em alemão, é gerar um movimento descentralizado "que se espalhe por toda a Europa" e "empoderar as pessoas para fazerem as suas ações onde quiserem", explicou Nicolay Büttner."O activista alemão entende que "as cidades devem mostrar a sua solidariedade" para com os migrantes e defendeu que direitos fundamentais como o direito de residência devem ser uma realidade na Europa, pedindo uma "mudança de paradigma, afastada da deportação e das atitudes desumanas".Questionado sobre os acontecimentos da última semana na cidade alemã de Chemnitz, nomeadamente alegadas perseguições contra estrangeiros e actos de violência da extrema-direita, Nicolay Büttner condenou "o populismo da extrema-direita", considerando que estas atitudes "são inaceitáveis" e que isto deve ficar "muito claro".Admitiu que este vai ser também um tema "quente" nas eleições que se avizinham, a nível regional (na Alemanha) e europeu, salientando que a discussão deve centrar-se nos números: "Este ano chegaram à Europa por mar 25 mil imigrantes, não é um número elevado, não vejo qualquer problema para a União Europeia em receber estas pessoas, não afecta o nosso modo de vida".O laranja tem sido a cor escolhida para chamar a atenção nos protestos, numa alusão aos coletes usados pelos migrantes resgatados no Mediterrâneo, como aconteceu no passado domingo, em Atenas.A página do evento em Portugal destaca que mais de 1.546 migrantes perderam a vida no Mediterrâneo na primeira metade deste ano. Em 2017 pelo menos outros 3.000 morreram afogados (segundo o Missing Migrants Project).Os organizadores criticam o facto de os navios operados por organizações não-governamentais de resgate serem "obrigados a permanecer em terra por razões dúbias", deixando abandonadas à sua sorte as pessoas que arriscam a vida na travessia do Mediterrâneo.Outro alvo das críticas são os líderes europeus "que parecem ter fechado olhos, ouvidos e consciência à tragédia que tem lugar nas fronteiras europeias" e cooperam com governos "instáveis e autocráticos" que desrespeitam os direitos humanos, como a Líbia, Turquia, Sudão e Eritreia."Políticos europeus como Salvini [ministro do Interior italiano], Seehofer [ministro do Interior alemão] e Kurz [chanceler da Áustria] bloqueiam constantemente o resgate marítimo privado e aceitam conscientemente a morte de muitas mais pessoas", condenam os organizadores do evento.Passagem segura, descriminalização do resgate marítimo e "um acolhimento mais humano para as pessoas que se viram forçadas a fugir" são algumas das reivindicações expressas na página do evento.