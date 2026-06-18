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Movimento Armilar Lusitano equacionou atentado a Luís Montenegro

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SÁBADO 16:04
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Agente da PSP recolheu informações do primeiro-ministro. Membros do grupo discutiram hipótese de sequestro ou lançamento de uma granada para a casa do primeiro-ministro e tinham lista de políticos e comentadores como alvos.

Os elementos do Movimento Armilar Lusitano (MAL), acusados esta quinta-feira pelo Ministério Público de criarem um grupo terrorista neonazi, chegaram a equacionar um atentado ao primeiro-ministro, Luís Montenegro. As conversas e os documentos recolhidos pela investigação revelam que o grupo fez um levantamento prévio da morada e rotinas do primeiro-ministro, discutindo, em seguida, qual seria o melhor método: atentado ou o arremesso de uma granada para o interior da sua casa, em Lisboa.

Luís Montenegro estava na mira do neonazi Movimento Armilar Lusitano
Luís Montenegro estava na mira do neonazi Movimento Armilar Lusitano MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

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