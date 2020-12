Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 4.044 infeções pelo novo coronavírus em Portugal, o que eleva para 348.744 o número de casos.Morreram mais 98 pessoas, o que aumenta para 5.559 o número de mortes por covid-19. No Norte, registaram-se 43 mortes e em Lisboa, 30. Segue-se o Centro com 18 mortes, Alentejo com 4 e o sul com uma. Na Madeira, morreram duas pessoas em 24 horas.O número de recuperados da covid-19 em Portugal ascende a 271.322: são mais 2.869 pessoas em 24 horas.Há de momento 71.863 casos ativos. Em 24 horas, são mais 1.077.No hospital, deram entrada mais 64 pessoas: há 3.157 internados. 513 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. Mais dez pessoas foram hospitalizadas em UCI, nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.595.276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.