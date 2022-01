Morte de bebé: Serviço das VMER 'não pode falhar', diz Ordem dos Médicos

Uma bebé de oito dias morreu esta quinta-feira, em Portalegre, depois de não ter recebido socorro imediato pela falta de médicos para tripular a viatura médica de emergência. No início do mês, um homem morreu em Vila Real de Santo António depois de esperar mais de duas horas por ser socorrido. O presidente do Colégio de Emergência Médica da Ordem dos Médicos, Vítor Almeida, explica à SÁBADO que nos últimos meses se tem detetado uma evolução preocupante na degradação no serviço de resposta urgente, apontando o dedo ao Ministério da Saúde, por não estar a cumprir a lei que explicita que "não pode ser posta em causa a operacionalidade do meio VMER, nem haver atraso na sua ativação". Mas, de acordo com o que a SÁBADO apurou, a VMER de Portalegre não foi acionada por falta de médico na escala para a tripular.





A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) é um meio de suporte avançado de vida que inclui uma equipa formada por um médico e um enfermeiro com formação para socorrer vítimas em estado grave. Além de socorrerem de forma rápida um paciente, as VMER têm também a função de acompanhamento médico de vítimas durante o transporte das mesmas. Estas equipas de socorro estão sediadas em hospitais.





A lei define que não havendo um médico disponível para tripular a VMER, deve ser selecionado um médico que esteja de serviço de hospital e que tenha formação específica em emergência médica para estar disponível para integrar a equipa de emergência e reanimação. Essa responsabilidade está a cabo do diretor do serviço de urgência e da administração do hospital. "E esta substituição tem sempre de ocorrer, quer seja por falha de recursos, doença do médico ou outra situação que justifique a falta ao serviço", refere Vítor Almeida, lembrando que a VMER é "um serviço de absoluta prioridade que não pode falhar".