Bebé de 8 dias morre por falta de socorro médico em Portalegre

Bombeiros foram acionados depois do CODU ter dito que a VMER do Hospital de Portalegre não estava operacional por falta de médico. Alerta foi dado às 9h33 da manhã. O bebé morreu no hospital.

Um bebé de 8 dias morreu esta quinta-feira de manhã no hospital de Portalegre. O socorro foi pedido pelo pai e os bombeiros foram acionados às 9h33, depois do CODU ter dito que a VMER do Hospital de Portalegre não estava operacional. Ao que a SÁBADO apurou, junto de fontes do CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes), a viatura médica de emergência não estava disponível até às 20h desta quinta-feira por falta de médico para a tripular.