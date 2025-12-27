Morreu Eurico Figueiredo, antigo dirigente socialista

Segundo a RTP foi vítima de Gripe A. Tinha 86 anos.

Morreu este sábado o histórico socialista Eurico Figueiredo, aos 86 anos. O antigo dirigente e deputado do partido não resistiu à gripe A, segundo a RTP, que avançou a notícia. Estava internado há vários dias no Hospital de Santo António, no Porto, onde viria a morrer.



Preso político no período da ditadura, foi militante do PS desde 1974, tendo exercido vários cargos ao serviço do partido. Saiu no final dos anos 90, em desacordo com a direção então presidida por António Guterres.

Eurico Figueiredo nasceu em Vila Real em 1939. Iniciou-se na atividade política com 16 anos no MUD Juvenil e aos 18 participou ativamente na campanha do General Humberto Delgado. Destacou-se nos movimentos de luta estudantial e em 1962 foi eleito o primeiro Secretário-Geral do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses. Exilou-se na Suíça para fugir à polícia dirigente, onde permaneceu até 1976.

Militante do PCP desde os 18 anos, abandonou o partido em 1967 e filiou-se no Partido Socalista em 1974, integrando a Direção Nacional e Política. Foi deputado na Assembleia da República entre 1983 e 1985 e de 1991 até 1999, entre outros cargos, foi deputado à Assembleia da NATO e Presidente da Comissão da Administração do Território e Poder Local. Foi ainda autor do relatório sobre a regionalização, em 1997.

Foi professor catedrático de Psiquiatria e Saúde Pública no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto, sendo reconhecido como uma figura central no ensino e desenvolvimento desta especialidade médica em Portugal.

Pelo seu papel no combate à ditadura e pelo contributo cívico ao país, foi condecorado em 1997 Presidente da República Jorge Sampaio com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.