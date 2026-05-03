Morreu Cândido Mota, locutor de rádio e apresentador de televisão

Construiu um percurso singular, profundamente ligado à evolução da rádio moderna em Portugal. Tinha 82 anos.

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Cândido Mota morreu, este domingo, aos 82 anos. O locutor de rádio, apresentador de televisão e ator estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde o dia 13 de abril.



Cândido Mota Pedro Garcia

Cândido Mota construiu um percurso singular, profundamente ligado à evolução da rádio moderna em Portugal.

Nascido a 28 de setembro de 1943, em Espinho, Cândido Soares Pinto da Mota tornou-se uma das vozes mais marcantes da história da rádio portuguesa, reconhecido pelo timbre grave e por uma presença tão discreta quanto determinante na história da comunicação em Portugal.

Exemplo disso foi o programa noturno “Passageiro da noite”, um dos pioneiros na interação direta, em que Cândido Mota cedia o seu espaço para os ouvintes falarem sobre o que lhes apetecesse.

Filho da fadista Maria Albertina, cresceu num ambiente ligado à música e à palavra, tendo assumido, numa entrevista ao programa de Manuel Luís Goucha, em 2022, que fora a sua mãe quem o lançara na vida profissional.

Com uma infância marcada pela morte precoce do pai, Cândido Mota recordou esse episódio e as suas últimas palavras como algo estruturante para a sua vida e sensibilidade artística.

Iniciou-se profissionalmente na rádio aos 17 anos, no Rádio Clube Português, afirmando-se rapidamente como um locutor de talento distintivo, reconhecimento que se consolidou na Rádio Comercial, com programas como “Em Órbita”, “Dançatlântico” e, sobretudo, “O Passageiro da Noite”, que viria a ser considerado um marco da rádio portuguesa.

Emitido a partir de 1979, “O Passageiro da Noite” abriu a antena aos ouvintes a partir da meia-noite, tornando-se uma das primeiras experiências interativas da rádio em Portugal.

Décadas mais tarde, ao revisitar o fim do programa, depois de dois anos no ar, Cândido Mota assumiria que “foi a única vez” em que não esteve bem, numa alusão ao desgaste emocional que levou ao fim da emissão, assumindo a sua responsabilidade.

A partir da década de 1990, Cândido Mota tornou-se também rosto e voz familiar da televisão portuguesa, ao iniciar uma colaboração duradoura com Herman José.

Foi a emblemática ‘voz-off’ de concursos como “A Roda da Sorte” e “Com a Verdade Me Enganas”, na RTP, acompanhando posteriormente o humorista em vários formatos na SIC, e com participações ocasionais em ‘sketches’ televisivos.

Enquanto figura histórica da rádio, foi convidado a partilhar o seu testemunho no programa da RTP “No Ar, História da Rádio em Portugal”, transmitido em 2010, no qual falou do seu percurso e da conceção da rádio como espaço de intimidade, escuta e participação cívica.

Assumindo-se como uma pessoa empenhada civicamente, Cândido Mota foi militante do Partido Comunista Português e presença regular como locutor e apresentador no Palco 25 de Abril da Festa do Avante!, mantendo ao longo da sua vida pública uma postura política.

Nos últimos anos, foi-se afastando progressivamente da vida mediática, residindo, pelo menos, desde janeiro de 2026 na Casa do Artista, em Lisboa.

Posteriormente foi internado no Hospital de Santa Maria.