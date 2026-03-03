Morreu brigadeiro-general Pedro Santos, Marcelo endereça condolências

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta terça-feira a morte do brigadeiro-general Pedro Santos, que desempenhou diferentes cargos na Força Aérea Portuguesa, nomeadamente ligados aos aviões F-16.



Marcelo endereça condolências pela morte do brigadeiro-general Pedro Santos, da Força Aérea Manuel Cascalheira

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas expressa os seus sentidos pêsames pela morte prematura e inesperada do brigadeiro-general Pedro Santos. Neste momento de profunda tristeza, o Presidente da República já endereçou as suas condolências à família, estendendo as mesmas aos amigos e à Força Aérea Portuguesa", lê-se numa nota da Presidência da República.

De acordo com informações da Força Aérea Portuguesa, Pedro Miguel Rodrigues dos Santos nasceu em 5 de fevereiro de 1973 e licenciou-se pela Academia da Força Aérea, no curso de Engenharia Eletrotécnica, ramo aviónica, em 1998.

Colocado na Direção de Mecânica e Aeronáutica em 1998 e no Grupo de Trabalho F-16MLU, nas funções de adjunto do gestor de frota para os aviónicos, fez igualmente parte da equipa de engenharia da Lockheed Martin, em Fort Worth, nos EUA, entre 1999 e 2000, tendo acompanhado as atividades de desenho relativas à modernização da frota F-16.

"Foi colocado na Direção de Eletrotécnica em 2000, e voltou à Direção de Mecânica e Aeronáutica em 2006, tendo estado sempre integrado no Grupo de Trabalho F-16MLU", lê-se numa nota biográfica da Força Aérea.

Segundo a mesma nota, Pedro Santos "participou na modernização da frota F-16, em diversas funções técnicas dos sistemas aviónicos e mais tarde de gestão do programa de modernização" e foi chefe da Primeira Repartição, responsável pela sustentação da Frota F-16, entre 2013 e 2016.

Entre diversos cargos, foi chefe da Representação da Força Aérea na OGMA, subdiretor da Direção de Manutenção de Sistemas de Armas, e, entre 2019 e 2022, adjunto do Diretor do Gabinete de Coordenação da Missão no Âmbito dos Incêndios Rurais.

Em 2023 assumiu as funções de subdiretor da Direção de Engenharia e Programas, no Comando da Logística, tendo tomado posse como Diretor, interino, em 2024.