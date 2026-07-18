Morreu António Muchaxo

António Muchaxo, dono da Estalagem Muchaxo, na Praia do Guincho, morreu este sábado, aos 96 anos. O histórico hoteleiro, também conhecido como o “Tony do Guincho”, esteve grande parte da sua vida ligado à indústria da restauração e do turismo em Cascais.



António Muchaxo morreu aos 96 anos Duarte Roriz

Para além do Restaurante Muchaxo, da Casa de Chá de Oitavos e do Restaurante do Abano, António Muchaxo foi sempre um grande impulsionador do turismo como vocação municipal de Cascais.

Foi fundador do Rotary Clube de Cascais e Estoril, um embaixador do município em Portugal e no Mundo, tendo sido reconhecido com um dos melhores entre os seus pares. Recebeu vários prémios e condecorações, não só pelo seu trabalho no âmbito da hotelaria e da restauração, como também no apoio aos bombeiros, no socorro aos náufragos e no apoio social.

Segundo a página Cascais News, o velório realiza-se este domingo na capela das Fontainhas, a partir das 18h00, e o funeral segunda-feira, às 10h00, para a Guia.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais deixou, entretanto, uma publicação a lamentar a morte de Tony Muchaxo. "Para mim, faleceu hoje um grande amigo, meu e de Cascais. António Carlos Pedroso Muchaxo, o “Tony do Guincho” para os seus muitos amigos, esteve a vida inteira ligado à indústria da restauração e do turismo. Deixa um enorme legado, que se confunde com a própria história do turismo em Cascais", lamentou Nuno Piteira Lopes nas redes sociais.