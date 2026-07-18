Exames: Escolas dos Açores abertas hoje e no domingo para consulta das provas

Os exames nacionais do ensino secundário foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início.
As escolas públicas dos Açores estão abertas este sábado e no domingo para permitir aos alunos consultar os seus exames nacionais do ensino secundário, anunciou o Governo Regional.
Jovem listas de exames ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Numa nota de imprensa divulgada ao início da tarde, a Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto adiantou que as escolas estão abertas este sábado até às 17h00 (18h00 em Lisboa), o mesmo acontecendo no domingo, entre as 9h00 e as 12h00 (10h00 e 13h00 em Lisboa) e as 14h00 e as 17h00 (15h00 e 18h00 em Lisboa).
Uma das maiores escolas secundárias dos Açores - a Domingos Rebelo -, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, informou este sábado os encarregados de educação que já tinha acesso à plataforma e que daria início ao seu envio para consulta.
"Para os alunos cujas notas surgem como 'suspensa' na pauta, não haverá ainda classificação por itens, mas receberão igualmente a prova digitalizada", adiantou a escola, admitindo que o processo "será gradual e demorará algum tempo a ficar concluído", devido ao volume de mais de 1.000 provas a ser enviadas por correio eletrónico.
Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.
Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas adiantou este sábado que as escolas estão a receber novos ficheiros com a nota dos exames de alunos que na sexta-feira tinham a sua classificação em suspenso.
Filinto Lima estimou que foram "milhares" os alunos que viram a sua classificação dos exames nacionais com a referência "suspenso", esperando que ainda este sábado cheguem às escolas as orientações para resolver essa situação.
Exames: Escolas dos Açores abertas hoje e no domingo para consulta das provas