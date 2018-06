Moradores de Alhandra protestam no sábado contra fecho de balcão da CGD

Na vila de Alhandra, distrito de Lisboa, residem cerca de 10 mil pessoas.

Os habitantes de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, realizam no sábado uma manifestação para contestar um eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) da vila.



A ação de protesto, que vai decorrer a partir das 10h30 de sábado, na praça 7 de Março, é organizada pelo PCP de Vila Franca de Xira e visa "denunciar e impedir" o encerramento "de um importante serviço público da vila de Alhandra", explicou à agência Lusa a vereadora comunista Cláudia Martins.



"Tivemos conhecimento ontem [quinta-feira] de que havia a intenção de encerrar, até ao final deste mês, este balcão e rapidamente nos mobilizámos para travar este encerramento", explicou.



Por seu turno, contactada pela Lusa, fonte da CGD escusou-se a comentar.



A autarca sublinhou que esta é uma vila pequena e que está muito envelhecida, sendo a CGD "um serviço público essencial".



"Estamos a falar de uma população muito idosa. Quando souberam dessa intenção ficaram indignados porque ficam sem alternativas viáveis. Teriam de passar a deslocar-se ou a Vila Franca de Xira ou a Alverca", apontou.



Cláudia Martins referiu que o PCP de Vila Franca de Xira vai solicitar uma reunião com a administração da CGD para a confrontar com essa intenção de encerramento.



Na vila de Alhandra, distrito de Lisboa, residem cerca de 10 mil pessoas.