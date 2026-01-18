Montenegro diz que PSD não vai emitir indicação de voto

Quem é Inês Bichão, a mulher que acusa Cotrim de Figueiredo de assédio
Alexandre R. Malhado
"O espaço político [do PSD] não estará representado nesta segunda volta", afirmou o primeiro-ministro.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o aumento da participação, felicitou os candidatos, em particular Seguro e Ventura, que para o primeiro-ministro representam os espaços políticos "à esquerda e direita do PSD".
A conclusão que o PSD tira, disse Montenegro, "é que o seu espaço político não estará representado nesta segunda volta" e por isso o partido "não estará envolvido na campanha". "Não emitiremos nenhuma indicação [de voto]", esclareceu Montenegro.