Montenegro diz que PSD não vai emitir indicação de voto

Marco Alves
Marco Alves 22:00
"O espaço político [do PSD] não estará representado nesta segunda volta", afirmou o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o aumento da participação, felicitou os candidatos, em particular Seguro e Ventura, que para o primeiro-ministro representam os espaços políticos "à esquerda e direita do PSD".

A conclusão que o PSD tira, disse Montenegro, "é que o seu espaço político não estará representado nesta segunda volta" e por isso o partido "não estará envolvido na campanha". "Não emitiremos nenhuma indicação [de voto]", esclareceu Montenegro.

