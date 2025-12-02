Sábado – Pense por si

Montenegro afirma que o jornalismo político está de luto com a morte de Constança Cunha e Sá

Lusa
A jornalista e comentadora de política Constança Cunha e Sá morreu esta terça-feira aos 67 anos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou esta terça-feira a morte da jornalista Constança Cunha e Sá, aos 67 anos, considerando que o jornalismo político português "está de luto".

Constança Cunha e Sá foi jornalista e comentadora
Constança Cunha e Sá foi jornalista e comentadora DR

"O jornalismo político português está de luto com a partida precoce de Constança Cunha e Sá. Em meu nome e em nome do Governo de Portugal, deixo aos familiares e amigos sentidas condolências", escreveu Luís Montenegro numa publicação na sua conta oficial na rede X.

A jornalista e comentadora de política Constança Cunha e Sá morreu esta terça-feira aos 67 anos, disse à agência Lusa fonte oficial da TVI/CNN Portugal.

Nascida em 23 de agosto de 1958, em Lisboa, Constança Cunha e Sá tinha formação em Filosofia e trabalhou como docente antes de iniciar a carreira no jornalismo, aos 29 anos, na revista Sábado. Passou também pelo semanário O Independente, do qual foi diretora-adjunta e diretora, tendo ainda sido redatora principal no Diário Económico e editora de política, jornalista e comentadora na TVI.

