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Monte Branco: já houve mais de 120 telefones sob escuta

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 28 de abril de 2026 às 23:00

O processo é o mais antigo do DCIAP, arrastando-se há 15 anos, havendo mesmo dois arguidos que já morreram, entre eles o principal suspeito. Uma auditoria revela que a investigação espera que algo aconteça.

Dois arguidos já morreram, entre eles o principal, Francisco Canas, a seleção portuguesa já foi campeã da Europa (2016), o mundo já conheceu três Papas (2013 a 2025) e o Sporting interrompeu um jejum de 19 anos sem ser campeão nacional (2021). Enquanto tudo isto aconteceu no mundo, o processo Monte Branco mantém-se, desde junho de 2011, em investigação, como o inquérito mais antigo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

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